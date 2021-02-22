Вода вместо газа: необычная коммунальная авария в Вольске

Вольск, 22 февраля. Жители дома на улице Маяковской стали свидетелями необычной коммунальной аварии. На протяжении трех дней из конфорок кухонных плит шла вода вместо газа. Кто-то из соседей перепутал газовый шланг с водяным во время установки новой газовой колонки.

«Открываешь газ и начинают брызгать фонтанчики воды. С одной сторон, смешно, с другой — страшновато. С газом шутить нельзя, опасная штука. Дом старый, с этим нужно быть осторожнее. Не надо лезть к газовой колонке, если не умеешь делать ремонт», — рассказал корреспонденту ФАН житель Виталий Степанов.

Ранее стало известно, что аварийные исторические здания Саратова хотят отдавать в аренду за один рубль. Активисты хотят исторический облик города.