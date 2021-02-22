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Кемеровчанка ушла из жизни, когда нашла растерзанное собаками тело внука

Кемеровчанка ушла из жизни, когда нашла растерзанное собаками тело внука

Кемерово, 22 февраля. Жительница поселка Майзас не уследила за 11-месячным внуком. После его гибели 45-летняя женщина решила уйти из жизни.

Сельчанка занималась во дворе повседневными делами. Она не заметила, как малыш сначала выполз в коридор, а затем на улицу. На беззащитную жертву набросились жившие во дворе бойцовские псы. Шансов выжить у мальчика не было.

Увидев, что осталось от любимого внука, кемеровчанка позвонила дочери и рассказала, что мальчика больше нет. Она извинилась за то, что не уберегла ребенка, а затем совершила суицид. Попробовавших вкус человеческой крови псов позднее застрелили.

В Надыме псы напали на девочку. По решению суда местная администрация и горожанин выплатят ей компенсацию в размере 100 тыс. рублей, сообщало URA.RU.

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