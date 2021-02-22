Обгон под Новосибирском привел к смерти автомобилиста и множеству раненых

Новосибирск, 22 февраля. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей между Новосибирском и Мошково. На месте ДТП погиб человек.

Согласно первоначальным данным 69-летний водитель Suzuki Grand Vitara выполнял обгон. Во время завершения маневра он потерял контроль над внедорожником. Иномарка оказалась на встречной полосе, где на полном ходу протаранила Nissan Cefiro.

Водитель джипа погиб на месте, еще пять человек получили различные травмы. Проезжавшие мимо автомобилисты сообщали в соцсетях, что из одной из разбитых иномарок идет дым, вторую после столкновения отбросило в кювет.

В приморском городе Артем водитель универсала не справился с управлением. Автомобиль на скорости врезался в ограждение, управлявший им мужчина погиб до приезда бригады скорой, сообщало Deita.