Эксперт Алиев заявил о стабильности ипотечного рынка России

Москва, 22 февраля. Ипотечный рынок Российской Федерации стабилен в данный момент, о чем заявили опрошенные журналистами эксперты, отметив ряд негативных сигналов.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предупреждала о возможности возникновения «пузыря» на рынке жилья из-за снижения кредитных ставок против рыночных тенденций. Однако сегодня ситуация устойчива, рассказал корреспонденту РИА Новости доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Аяз Алиев.

«На данный момент ипотечный рынок стабилен», — добавил он.

Эксперт отметил и негативные моменты, осложняющие положения рынка. Речь идет о падении уровня доходов населения и росте просроченных платежей по ипотечным кредитам. Объем «просрочек» находится на уровне около 1% и далек от опасных значений, считает финансист.

К тому же за ситуацией следит Банк России, поясняет партнер группы компаний SRG Борис Терехов. ЦБ регулирует правила кредитования и способен предотвратить высокорисковую ипотеку.

Набиуллина предлагала обеспечить доступность ипотеки для россиян адресными мерами, которые могут включать в себя поддержку молодых семей и заемщиков в регионах. Инициатива регулятора является оптимальным вариантом, объяснили эксперты в беседе с Федеральным агентством новостей.

Минфин ранее предложил расширить условия семейной ипотеки. Семьи с детьми смогут оформить кредит на льготных условиях на строительство частных домов, пишет «ФедералПресс».