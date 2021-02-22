Лобовое ДТП под Вологдой унесло жизни двух детей

Вологда, 22 февраля. Внедорожник и легковой автомобиль попали в аварию в Чагодощенском районе. Столкновение привело к гибели двух маленьких девочек.

Трагедия произошла на 286-м км автодороги Вологда — Тихвин. Женщина-водитель за рулем Lada Priora проигнорировала знак «Обгон запрещен», выехала на полосу встречного движения и врезалась в Nissan Terrano.

Четырехлетняя и восьмилетняя девочки, которые находились в салоне легковушки, от полученных травм скончались до приезда скорой помощи. Водители получили травмы различной степени тяжести. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ребенок и две женщины стали жертвами ДТП под Тулой, сообщал ФАН. Авария случилась на 143-м километре трассы М-6 «Каспий». Там столкнулись две иномарки.