Немецкий депутат назвал отношение Украины к Крыму античеловечным

Берлин, 22 февраля. Украина проявила к Крыму античеловечный подход, устроив водную блокаду полуострова. Об этом заявил депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт.

По словам немецкого депутата, прекращение подачи пресной воды на территорию Крыма стало демонстрацией средневековых методов осады. Он удивился, что на Западе не обращают внимания на действия Украины, пишет РИА Новости.

«Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право», — подчеркнул Вальдемар Гердт.

Политик пообещал выяснить, на каком основании выносятся решения о перекрытии воды. Также он выразил недовольство логикой Украины.

«Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход», — заключил депутат.

Ранее Киев разрешил авиации НАТО летать над Крымом «из-за зоны ответственности». Украина уточнила, что не приглашала НАТО, пишет Федеральное агентство новостей.