МИД Великобритании рассчитывает на борьбу ООН с нарушениями прав человека

Лондон, 22 февраля. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб планирует обратиться к ООН по поводу нарушений прав человека.

Он рассчитывает, что международная организация отреагирует на нарушения прав человека в России, Белоруссии, Мьянме и Китае. Но к реакции ООН на жесткие действия против протестующих в США и Испании он не призвал. Об этом рассказывается в материале РИА Новости.

Рааб выступит с заявлением на заседании совета по правам человека. Он считает, что необходимы меры из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. В то же время британский министр не обратил внимание на действия силовиков во время массовых протестов в США.