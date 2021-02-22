Машину заместителя директора завода подожгли в Ленобласти

Санкт-Петербург, 22 февраля. Житель Ломоносовского района пожаловался в полицию на поджог своей иномарки Nissan Leaf. Следователи занялись поиском подозреваемых.

Преступление произошло в поселке Виллози. Пострадавший, работающий замглавы областного завода, рассказал, что автомобиль получил сильные повреждения, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия, а также устанавливают личности злоумышленников. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

ФАН сообщал об аварии в Тихвинском районе, жертвой которой стал отец двух несовершеннолетних детей. По данным следствия, мужчина не справился с управлением, выскочил на встречную полосу и врезался в большегруз.