Зак Снайдер назвал дату премьеры «Армии мертвецов» и презентовал постер

Вашингтон, 22 февраля. Американский режиссер Зак Снайдер поделился с фанатами подробностями о зомби-боевике «Армия мертвецов».

На своей странице в микроблоге Twitter режиссер презентовал постер картины, сценарий которой основан на придуманной им же истории. Кроме того, Снайдер назвал дату премьеры фильма. Боевик выйдет на Netflix 21 мая. По словам режиссера, тизер картины стоит ожидать уже в этот четверг.

Survivors take all. #ArmyOfTheDead on @Netflix May 21.

Teaser this Thursday. pic.twitter.com/sIgDoz6rmz