Зак Снайдер назвал дату премьеры «Армии мертвецов» и презентовал постер

Вашингтон, 22 февраля. Американский режиссер Зак Снайдер поделился с фанатами подробностями о зомби-боевике «Армия мертвецов».

На своей странице в микроблоге Twitter режиссер презентовал постер картины, сценарий которой основан на придуманной им же истории. Кроме того, Снайдер назвал дату премьеры фильма. Боевик выйдет на Netflix 21 мая. По словам режиссера, тизер картины стоит ожидать уже в этот четверг.

Главные роли в новом фильме Снайдера исполняют Дэйв Батиста, Элла Пернелл, Ана де ла Регера, Тео Росси, Крис Д’Елия и Хума Куреши. Сюжет выстраивается вокруг группы наемников, которая устраивает ограбление казино в Лас-Вегасе во время нашествия зомби.

Снайдер ранее расстроил фанатов своим предположением, что студия Warner Bros. вряд ли возьмется за сиквел супергеройского фильма «Лига справедливости».