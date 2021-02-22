Продвижение FACA и массовое бегство радикалов — что произошло в ЦАР 21 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) за 21 февраля 2021 года.

Подготовка к главному удару

Центральноафриканская армия стягивает силы в недавно освобожденные города. Военнослужащие под руководством российских специалистов готовятся расширить зону контроля после недавнего успеха во время контрнаступления на боевиков.

Подразделения FACA прибывают в Буар, Бамбари и Иппи. В последних населенных пунктах продолжаются полицейские операции против «спящих ячеек» радикалов. Премьер-министр страны Фирмен Нгребада поприветствовал успехи бойцов в Иппи.

Какое именно направление удара станет приоритетным для правительственных войск — пока говорить рано. Военнослужащие проводят разведку мест скоплений бандформирований. Ранее предполагалось, что после освобождения трассы RN3 армия двинется на север в сторону Бозума.

Однако вспыхнувшие в центре страны бои изменили планы FACA, все внимание властей было уделено городам Бамбари и Иппи. После полной зачистки населенных пунктов не исключено, что армия продвинется дальше на восток и освободит Бриа.

Неопределенность, слухи о готовящейся операции FACA, дезорганизованность и бегство главарей бандгрупп — все это спровоцировало панические настроения в рядах CPC и дружественных им группировок. Так, радикалы из «Союза за мир в ЦАР» (UPC) в спешке покидают Бриа. По данным оппозиционного портала Corbeau News, причиной отступления стала информация о скором наступлении ВС республики.

RCA : devant l’avancée des forces loyalistes, les rebelles commencent à quitter Bria https://t.co/Z5Kk0b3sOu #Centrafrique pic.twitter.com/RUt8EsMnS6 — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) February 21, 2021



Аналогичная ситуация наблюдается и в Босангоа, где боевики тоже оставляют позиции. Страх радикалов подогревают сообщения местных СМИ и даже премьер-министра ЦАР, который заявил, что правительственная армия уже едва ли не вошла в город.

Бандформирования CPC отступают к границе с Чадом. Основным местом их дислокации стал город Маркунда. Именно там, по словам советника президента Фиделя Гуанджика, недавно заметили экс-президента ЦАР и главаря «Коалиции» Франсуа Бозизе. Якобы он направился в соседнюю республику на машине, которой управлял «белый человек».



Все это вызвало волнения среди жителей Босангоа, считавшегося неофициальной столицей опального политика. Его сторонники бегут вместе с боевиками. Лояльные правительству ЦАР жители становятся жертвами разбоя, насилия и грабежей. Люди оставляют жилища и пытаются спастись в джунглях.



Массовое отступление радикалов с основных участков конфликта сопровождается не только мародерством и преступлениями против мирного населения, помимо этого страдает инфраструктура страны. Советник президента ЦАР по вопросам нацбезопасности Валерий Захаров заявил, что главари приказали боевикам жечь мосты, рассчитывая таким образом сдержать контрнаступление армии. Так, были уничтожены переправы в районе городов Бода и Ндассима.

Возвращение к мирной жизни

В Бамбари прошел марш в честь освобождения города от бандитов. Сотни людей поблагодарили армию и жандармерию за спасение. Также центральноафриканцы высоко оценили работу российских инструкторов и руандийских военнослужащих, которые координировали и поддерживали FACA.

Префект Бамбари рассказал, что до прихода армии террористы переоборудовали дома и мечети под укрепления, а похищенных женщин и детей использовали в качестве «живого щита». Чиновник опроверг сообщения о якобы имевшем место быть российском вмешательстве в конфликт и химоружии. Другой местный житель заявил, что к нему приходили «белые люди», которые требовали, чтобы он распространял «плохие слухи о русских».



#Centrafrique : La ville de Bambari en liesse pour fêter ses libérateurs (FACA-RUSSES-RWANDAIS) par une grande marche. #CARCrisis #CARHope pic.twitter.com/St2PRKF8uP — Eve Malonga (@evemalonga) February 20, 2021



Активную работу в городе ведет Международный комитет Красного Креста. Волонтеры оказывают помощь пострадавшим в ходе боев с террористами жителям. В МККК отметили, что ситуация в городе стабилизирована, люди возвращаются к повседневным делам.

Единственное, что вызывает тревогу — неразорвавшиеся боеприпасы. Но команды саперов FACA постепенно решают эту проблему, очищая населенный пункт от потенциально опасных схронов оружия.

Centrafrique : Le CICR évacue 25 blessés à l’Hôpital universitaire de Bambari https://t.co/G1HnN0Pmdn #Centrafrique — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) February 21, 2021

Политика

Журналист Фридолен Нгулу опубликовал указы избранного президента страны об увольнении из госструктур всех лиц, имеющих связь с группировками «Народный фронт за возрождение ЦАР» (FPRC), «Союз за мир в ЦАР» (UPC), 3R, «Патриотическое движение за ЦАР» (MPC), «Революция справедливости» (RJ) и христианским ополчением «Анти-Балака».



Военный эксперт Селестен Уалу осудил инициативу Экономического сообщества стран Центральной Африки (CEEAC) по налаживанию диалога с CPC. По мнению аналитика, центральноафриканцам следует поддерживать правительство ЦАР и его союзников в борьбе с радикалами.

Аналогичное мнение высказал и мэр Банги Эмиль Гро Раймон Накомбо. Глава столицы отметил, что жители республики хотят освободиться от боевиков, поэтому им нужна помощь международного сообщества. Градоначальник также поблагодарил российских инструкторов и руандийских военнослужащих за помощь FACA.

В Банги доставили 7,5 тысяч кабинок для голосования и 100 тысяч печатей для второго тура выборов в законодательные органы.

#CAR #Elections les préparatifs continuent pour les scrutins législatifs 2nd tour et les législatives partielles du 14 mars en #RCA. Réception ce jour de 7,500 isoloirs re-utilisables et 100,000 scellés. Appui du @PNUD_RCA projet #PAPEC avec @UEenRCA & @GouvCF ???????????????? ???? pic.twitter.com/OEhPUG85nH — Natalie Boucly (@natboucly) February 20, 2021

Общество

На главном здании штаб-квартиры партии KNK в Банги появились надписи «предатель» и «убийца». Вероятно, оскорбления адресованы в адрес лидера движения, экс-президента Франсуа Бозизе.

???????? @NdjoniSango #Centrafrique: «Traître» et «Tueur», des écritures sur les murs du siège du parti KNK à Bangui https://t.co/crFejFyLQp — 236 News ???????? (@236News) February 20, 2021

Премьер-министр Фирмен Нгребада посетил город Боали, где провел встречи с представителями местных властей и населением, а также нанес визит региональному отделению движения «Объединенные сердца» (MCU).

Министерство труда ЦАР сделало пожертвование для FACA. Глава ведомства Уг-Ален Чемени передал коллеге, министру обороны Мари-Ноэль Кояре, товары первой необходимости для личного состава армии.