Арестованный в Пензе руководитель фракции КПРФ объявил голодовку

Пенза, 22 февраля. Арестованный на семь суток руководитель фракции КПРФ в Пензенской городской Думе Александр Смирнов объявил о полном отказе от какой-либо пищи, требуя пересмотра решения суда. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба регионального отделения партии.

Как стало известно ФАН, депутат планирует соблюдать голодовку, пока к нему не допустят уполномоченного по правам человека в городе Пензе, а также не обеспечат его участия в очередной сессии Пензенской городской Думы.

Напомним, что Александр Смирнов был задержан 19 февраля за призывы к участию в несанкционированной акции, которую планировалось организовать 23 февраля в виде встречи с депутатами. После составления протокола по статье 20 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» ему было назначено наказание в виде ареста.

«Пензенские коммунисты требуют немедленного освобождения Александра Смирнова. Мы также заявляем, что ничто не помешает нам 23 февраля прийти к монументу «Росток» и возложить цветы к Стеле Героев. Мы чтим память героев, уважаем защитников Родины, помним историю легендарной Красной Армии», — уточнили в пресс-службе КПРФ.

Ранее ФАН сообщал, что молодой пензенский депутат назвал причиной бедности самих бедных, обвинив их в скудоумии и вечном недовольстве.