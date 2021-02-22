Проигрыш Манукяна на «Танцах со звездами» вызвал настоящий скандал в Сети

Москва, 22 февраля. Зрители шоу «Танцы со звездами» возмутились итогами нового сезона. Многие посчитали, что победа должна была достаться не певцу Сергею Лазареву, а рэперу Давиду Манукяну.

Лазарев и его партнерша, профессиональная танцовщица Екатерина Осипова стали победителями 12-го сезона шоу. Манукян и Дарья Палей заняли второе место.

Как отметил артист балета Николай Цискаридзе, отдать победу бывшему бойфренду певицы Ольги Бузовой было бы несправедливо по отношению к другим конкурсантам, поскольку за его плечами профессиональная подготовка.

Но интернет-пользователи с этим мнением не согласились. Проигрыш Манукяна вызвал настоящий скандал в Сети. На просторах Интернета, в том числе на странице Лазарева в Instagram, зрители с возмущением стали высказываться о решении судей.

«Дава (сценический псевдоним Манукяна. — Прим. ФАН) лучше танцевал»; «Полностью согласна, судьи лицемеры!!! Не поклонница Давы, но если судить объективно, Лазарев должен был отдать кубок Даве!» — объявили они.

Примечательно, что актриса Дарья Сагалова, певицы Юлия Савичева и Татьяна Буланова, которые стали победительницами прошлых сезонов «Танцев со звездами», предсказывали Манукяну проигрыш.