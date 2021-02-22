Зеленский устраняет конкурента, а Великобритания расширяет свое присутствие на Украине

Обстановка в Донбассе продолжает ухудшаться, ВСУ не стесняясь используют фосфорные мины и роют окопы у жилых объектов. На этом фоне Зеленский провел заседание СНБО, участники которого обсудили ситуацию на юго-востоке и решили ввести санкции против Медведчука. Однако тут явно не обошлось без влияния США и Великобритании, ведь данные действия предполагают не только устранение пророссийских сил, но и включение Украины в маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона в Европу. Более того, британцы, пытаясь обеспечить безопасность будущего коридора, все более углубляют сотрудничество с ВСУ, берут под контроль подготовку боевых пловцов и фактически создают основу для своего долгосрочного присутствия, как минимум, в Черноморском регионе.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество нарушений на линии соприкосновения продолжило расти, подскочив практически в три раза (825 обстрелов против 304). Более 70 % всех боевых маневров было совершено за один день (19 февраля) в уже знакомой точке напряжения — в районе Ясиноватой (7 км севернее Донецка), где позиции подразделений народной милиции ДНР и Вооруженных сил Украины (ВСУ) расположены очень близко друг к другу.

На северном участке фронта наиболее напряженная обстановка оставалась в районах Золотое (57 км северо-западнее Луганска) и Попасная (65 км западнее Луганска), где с украинской стороны позиции занимает 92-я механизированная бригада ВСУ.

При этом у Золотого завершились работы по возведению контрольного пункта въезда-выезда ЛНР, на фоне чего представители республики заявили о готовности открыть сразу два новых коридора — в Золотое и Счастье (18 км севернее Луганска).

В Луганске заявили, что готовы сегодня одновременно открыть КПВВ «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое» https://t.co/vRLsoeWfd0 — сергей (@sskk20141) February 17, 2021

На центральном участке фронта продолжает ухудшаться ситуация на окраинах Горловки, где со стороны украинских военных позиции занимает 35-я бригада морской пехоты.

Пик противостояния пришелся на 20 февраля, когда, благодаря корректировке с БПЛА, морпехам удалось попасть в блиндаж подразделения армии ДНР на окраине Горловки, что привело к потерям среди защитников Донбасса и, соответственно, вызвало у них ответную реакцию.

Судя по отчету командования украинской группировки, ответный огонь со стороны защитников Донбасса был массированным, но не точным. Это дало Киеву повод использовать промахи народной милиции ДНР для обвинения ее в обстреле гражданской инфраструктуры.

Однако размещение позиций и техники украинских военных вблизи жилых домов уже давно стало нормой, и населенный пункт Новгородское (6 км западнее Горловки) тут не исключение. Но об этом украинские командиры умалчивают.

Активизация же 35-й бригады морской пехоты, по всей видимости, связана с тем, что она готовится к замене. Косвенно на это указывает проведенное заместителем министра обороны Украины награждение отличившихся морпехов. Примечательно, что визит его совпал с небольшим обострением обстановки в районе Горловки 20 февраля.

Сменит ее либо 58-я мотопехотная бригада, прибытие подразделений которой на железнодорожную станцию Покровск фиксируется наблюдателями ОБСЕ уже вторую неделю подряд, либо 10-я горно-штурмовая бригада, которая, завершила подготовку на полигоне в Ровенской области и готовится к переброске на юго-восток.

В непосредственной близости от Донецка 18 февраля украинские военные нанесли удар фосфорными снарядами по позициям армии ДНР.

⚡ ВСУ применили по позициям Народной Милиции ДНР, запрещённые Женевской конвенцией фосфорные боеприпасы.https://t.co/RWq3gDfDPn — Евгений Жилин (@zhilin_58) February 19, 2021

На южном участке фронта сложная ситуация сохраняется в районах Коминтерново и Ленинское, где проявляют активность подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Опять газопровод в Луганске

Тем временем в ЛНР продолжается череда странных аварий на газопроводной системе. Ранее, 15 января, взорвался магистральный трубопровод в поселке Глафировка.

В этот раз в ночь с 15 на 16 февраля взрыв произошел на газораспределительном узле уже в самом Луганске. Из-за этого без газа и электричества остался северо-восточный пригород столицы — поселок Веселенькое. На проведение ремонтных работ и устранение последствий аварии ушло около 12 часов.

ГП «Луганскгаз» завершили ремонтные работы на месте ночной аварии https://t.co/z1q61iYOvc — inlugansk.ru (@luganskin1) February 16, 2021

Как и в прошлый раз, нет оснований полагать, что в случившемся виноваты силовые структуры Украины — слишком неясная цель диверсии при необходимости вложить в ее реализацию довольно большие ресурсы. Вероятнее всего, дело в попытках жителей республики врезаться в газотранспортную систему с целью банального воровства голубого топлива.

СНБО и его решения

19 февраля прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, с которым многие связывают текущее обострение на линии соприкосновения сторон. В первую очередь на нем была рассмотрена ситуация в Донбассе и принято решение редактировать имеющиеся сценарии урегулирования конфликта (были утверждены 3 декабря 2019 года). По завершении их пересмотра будет проведено очередное заседание украинского Совбеза.

Примечательно, что в тот же день состоялся телефонный разговор между министром обороны США Ллойдом Остином и его украинским коллегой Андреем Тараном. Судя по пресс-релизу Пентагона, произошел он по инициативе американской стороны. Отсюда можно сделать вывод, что целью беседы было узнать у Киева про результаты закрытой части заседания Совбеза.

Следующим вопросом повестки было утверждение санкций, под которые попали восемь граждан Украины и России, в том числе Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Такое решение стало логичным продолжением блокировки трех каналов, ассоциируемых с Медведчуком. Это было необходимо Киеву для устранения угрозы прихода к власти в стране людей, связанных с российской элитой. Украиснкое руководство решилось на это только сейчас, после прихода к власти в США Джо Байдена.

Можно предположить, что глава Украины Владимир Зеленский предпринимает данные действия с подачи новой американской администрации, которая не заинтересована в приходе к власти на Украине пророссийских политиков. Кроме того, это дает возможность Зеленскому держать украинских олигархов «на коротком поводке» благодаря угрозе отъема активов.

Еще одним важным решением стала национализация украинского участка нефтепровода «Самара — Западное направление», в качестве предлога использовались санкции против Медведчука. Нефтепровод примечателен тем, что является частью нефтемагистрали «Дружба», идущей из России в Европу.

Национализация данного участка позволит Киеву получить еще один рычаг давления в переговорах с Россией (аналогичный газовому, благодаря ГТС Украины), а также включить Одессу в систему транспортировки нефтепродуктов в Европу путем возобновления работы трубопровода «Одесса – Броды». Это наладит поставки азербайджанской и туркменской нефти в Европу в обход РФ.

На таком фоне любопытно то, что с текущего года транспортировку нефти, добытой Eni Тurkmenistan (отделение итальянской Eni в Туркменистане), осуществляет азербайджанская SOCAR. И делает она это, минуя российский трубопровод «Махачкала — Новороссийск».

В данном ключе появление нового маршрута доставки топлива через Украину является логичным продолжением развития транспортного коридора Азия — Европа, столь активно продвигаемого людьми, находящимися у власти в Великобритании и США.

Внеочередное заседание Верховной Рады

Не успел улечься шум от решений СНБО Украины, как появилась информация о планах собрать 24 февраля внеочередное заседание Верховной Рады. Повестку официально не разглашают, но в СМИ уже гуляет несколько версий. Одна из них — это принятие юридической базы для ввода санкций против украинских граждан и их активов, что позволит узаконить ограничения против Медведчука.

Еще одна версия говорит о том, что на внеплановом заседании Зеленский в очередной раз попытается пропихнуть на пост министра энергетики Юрия Витренко — сторонника изоляции энергетической системы Украины от России и Белоруссии, а также приверженца «зеленой» энергетики, чья кандидатура, по всей видимости, продвигается МВФ.

Вполне возможно, что рассмотрят на нем и три законопроекта, касающиеся судебной системы. Они также могут быть обусловлены требованиями МВФ:

о лишении Окружного административного суда города Киева права рассматривать споры, где обжалуются акты центральных органов исполнительной власти и других правительственных органов;

об обязательной проверке на добропорядочность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия, что позволит сделать их лояльными и при желании надавить на «непокорный» Конституционный суд;

об изменениях в Кодексе об административных правонарушениях и введении ответственности за непредставление информации по запросу дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Великобритания расширяет военную подготовку ВСУ

Нет сомнений, что развитие нового маршрута Азия — Европа через территорию Украины потребует и мероприятий по его защите. В этом ключе Великобритания последовательно наращивает свою учебно-тренировочную миссию ORBITAL.

Если ранее полномочия британских инструкторов распространялись только на тренировки морских пехотинцев и штабов от батальона и выше украинских бригад, то в прошлом году они договорились о подготовке корабельно-катерного состава ВМС Украины. В том же году британцы пошли дальше и расширили учебную миссию на школу водолазной подготовки и подготовку летного состава бригады морской авиации, базирующейся в Николаеве. Таким образом украинская школа водолазной подготовки буквально за месяц достигла возможности тренировать боевых пловцов. Сейчас она будет проходить под полным контролем британских инструкторов.

На том же совещании представители Великобритании предложили осуществлять подготовку украинских моряков на кораблях королевских ВМС. Само по себе предложение можно назвать странным, учитывая, что ВМС Украины в основном состоят из катеров, а единственный боевой корабль — фрегат «Сагайдачный» — уже давно отслужил свой ресурс.

Однако новые договоренности позволят кораблям ВМС Великобритании намного чаще посещать Черное море под предлогом очередной тренировки. Также это познакомит украинских моряков с боевыми информационными системами НАТО и их принципами работы, что подготовит почву для последующего внедрения аналогичных систем в украинской армии.

Помимо ВМС Украины британские инструкторы взяли под свое крыло и воздушные силы. Так, например, 15—16 февраля в Харьковском национальном университете Воздушных сил они провели тренировку с курсантами по организации противовоздушного прикрытия подразделений.

UK instructors of @7AirDefence deliver training of air defence planning, in line with NATO standards for the Ukrainian Air Force. #OpORBITAL continues to deliver maritime and air training to deepen the UK-#Ukraine defence partnership.#StrongerTogether pic.twitter.com/MxCrCLTV5L — UK in Ukraine ???????????????? (@UKinUkraine) February 17, 2021

Примечательно, что от ВС Великобритании будущих украинских офицеров тренировали военнослужащие из 7-й группы ПВО 3-й дивизии — наиболее тяжелой в королевской армии, входящей в состав Союзного корпуса быстрого реагирования (Allied Rapid Reaction Corps). Он предназначен для урегулирования кризисных и конфликтных ситуаций по решению руководства НАТО.

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