NASA предупредило о приближении к Земле астероида размером со стадион

Москва, 22 февраля. Астероид порядка 213 метров в диаметре подойдет к Земле на расстояние около четырех млн километров, сообщает научно-исследовательский центр NASA JPL.

Космическое тело под названием 2020 XU6 подойдет к планете на максимально близкое расстояние. Размеры этого гиганта сопоставимы со стадионом. Объекты, что проходят на таком расстоянии от Земли специалисты NASA классифицируют как «потенциально несущие риск».

Помимо «стадиона» мимо третьей планеты от Солнца пролетит пара астероидов поменьше. Один 23 метра в диаметре на расстоянии около 5,6 миллиона километров, другой — 40 метров почти в семи миллионах километров от землян.

Астронавты постоянно сообщают о космических телах, которые проходят даже на «потенциально опасном» расстоянии от Земли. Эксперт рассказал, какие регионы планеты уцелеют, случись глобальная катастрофа.