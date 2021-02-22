Юрист Краснянская разъяснила действия при выплате «лишней» зарплаты

Москва, 22 февраля. Работодатель может случайно выплатить сотруднику «лишнюю» сумму. И деньги он сможет вернуть через суд. Об этом рассказала HR-специалист Светлана Краснянская.

От случайных выплат работникам руководитель не так сильно защищен. Если не доводить дело до суда, можно понадеяться на порядочность подчиненных. Максимальный размер зарплаты, которую единовременно можно удержать с него, не должен превышать 20%. Об этом рассказала эксперт в разговоре с «Прайм».

Удержать «лишнее» можно с письменного согласия сотрудника и по указанным в статье 137 ТК РФ пунктам. Работодатель может прибегнуть к такому способу не позднее месяца с момента неправильно начисленных выплат. Взыскать излишне выплаченную зарплату можно в случаях счетной ошибки, при рассмотрении трудовых споров, при начислении денег в связи с неправомерными действиями сотрудника.

В крупных городах нужно четко знать размер зарплаты, чтобы не попасть в неприятные ситуации. Например, в Москве директору по строительству готовы платить от 450 тысяч рублей. В топе высокооплачиваемых оказались врач-хирург, директор службы технического заказчика, старший разработчик РНР.