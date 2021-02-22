Бойцов немецкого спецназа приняли за террористов в госпитале США

Финикс, 22 февраля. Сотрудники госпиталя в американском штате Аризона перепутали военных из элитного подразделения бундесвера с боевиками. Инцидент произошел во время секретных учений ФРГ в США.

Немецкие военнослужащие посетили госпиталь, чтобы узнать об оказании помощи в случае нештатных ситуаций или заболевания COVID-19. Они не предоставили медикам свои документы, из-за чего их приняли за террористов. Сотрудники медицинского учреждения предположили, что «боевики» готовили атаку на госпиталь.

После инцидента Германия связалась с немецким посольством в США. Однако из-за высокой секретности дипломаты не знали о проведении учений в Аризоне. Только после нескольких звонков в Берлин ситуацию удалось прояснить.

В начале февраля президент США Джозеф Байден отменил решение своего предшественника Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента на территории Германии. Он заблокировал переброску части американских военных из ФРГ в Польшу.