Дополнительные запуски «Союза-2» с Восточного могут пройти летом 2021 года

Москва, 22 февраля. Два дополнительных запуска ракет-носителей «Союз-2» могут состояться летом с космодрома Восточный для доставки спутников британской компании OneWeb на орбиту.

Полеты намечены на июнь и июль 2021 года. Всего в этом году планируется запуск шести-семи ракет «Союз-2». По просьбе французской компании Arianespace возможно добавление в список еще двух стартов ракет по 36 спутников OneWeb в каждом.

«Июньский старт возможен с высокой долей вероятности, а июльский – пока под вопросом», – сообщил один из источников РИА Новости.

Контракты на запуски ракет «Союз-2» с космодромов Куру, Байконур и Восточный были подписаны между Arianespace и OneWeb еще в 2015 году. К концу 2022 года компания OneWeb планирует развернуть группировку из 648 спутников.

В свою очередь, Россия запланировала 29 пусков ракет космического назначения в 2021 году. В минувшем году были осуществлены 17 запусков космических ракет и семь пусков боевых ракетных комплексов.