Химик Яшин назвал провоцирующие рак продукты

Москва, 22 февраля. Нагревание мясных и мучных продуктов провоцирует выработку двух типов опасных канцерогенов. Об этом заявил доктор химических наук, научный консультант «Интерлаба» Яков Яшин.

Канцерогены образуются при нагревании продуктов выше 120 градусов. Опасность этих веществ заключается в том, что они приводят к мутациям в клетках и повышают риск развития рака. В связи с этим медик советует исключить из рациона чипсы, копченое мясо, колбасу и мясные изделия с корочкой, пишут СМИ.

Однако некоторые продукты обладают обратными свойствами и предотвращают развитие рака. Для профилактики рака молочных желез врач советует есть все виды капусты и продукты с добавлением семян льна. Замедлить рост опухоли может зеленый чай, куркума, какао, ягоды, овощи, фрукты, оливковое масло, креветки, красная рыба, тыква и репа.

Допустимая суточная норма употребления колбасы составляет до 50 грамм. В противном случае вред от этого продукта для организма можно сопоставить с курением или алкоголизмом, считают ученые.