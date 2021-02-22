Землетрясение магнитудой 4,3 ощутили жители Южных Курил

Южно-Сахалинск, 22 февраля. Сейсмособытие на 81 километре юго-западнее села Крабозаводское было зарегистрировано 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Магнитуда землетрясения составила 4,3 балла, а глубина 44 километра. Его ощутили жители сел Малокурильское, Крабозаводское и Южно-Курильска. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Спасательный гарнизон совместно с оперативными группами администрации муниципального района осуществляют проверку сооружений на предмет повреждений после подземных толчков.

Позавчера сейсмологи зафиксировали землетрясение в 5,1 балла в районе Курильских островов. Импульсы залегали на глубине 160 километров.