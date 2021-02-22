Певица Штурм назвала свадьбу Легкоступовой и Фирсова спланированной акцией

Москва, 22 февраля. Покойная певица Валентина Легкоступова свадьбой с яхтсменом Юрием Фирсовым планировала подогреть интерес к своей персоне.

Артистка не любила своего супруга также, как и он ее, уверена исполнительница песни «Школьный роман» Наталья Штурм. Объединял молодоженов лишь интерес друг к другу. Легкоступова, выходя замуж за Фирсова, преследовала конкретную цель, для нее было важно обратить на себя внимание прессы и общественности.

«Это была заранее подготовленная акция, я это так вижу», — заявила Штурм.

Одним из доводов стала скоропостижность свадьбы и венчания молодоженов. Пара отказалась переносить торжественные мероприятия даже из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Юрий Фирсов представляет собой потерянного, несчастного и пьющего человека. За счет отношений с Легкоступовой он хотел воплотить в жизнь свои нереализованные амбиции. Яхтсмен мог демонстрировать искреннюю любовь к супруге, но только, чтобы уйти от удручающей реальности, заявила певица.

Валентина Легкоступова скоропостижно скончалась при трагических обстоятельствах. По версии Фирсова, она поскользнулась в ванной и ударилась головой о кафель. Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы через несколько дней после инцидента.

Ранее Наталья Штурм заявила, что именно яхтсмен виновен в смерти Легкоступовой, так как он склонил ее к употреблению алкоголя и не вызвал скорую, когда та упала. Она добавила, что никто никогда не узнает, что на самом деле происходило в квартире супругов в роковой день, так как они были только вдвоем.