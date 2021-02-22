Житель Харькова выразил восхищение российскими пенсиями

Москва, 22 февраля. Россия заботится о крымчанах лучше, чем Киев о своем населении, заявил житель Харькова Михаил в эфире украинского телеканала «Наш» в беседе о пенсионных выплатах.

Мужчина рассказал о своем брате, который проживает в Крыму. Тот, по словам Михаила, получает пенсию в восемь раз больше, чем он сам. Он также обратил внимание, что российские власти выплачивают семьям материнский капитал, а медицина в стране бесплатная. Вместе с тем в РФ помогают инвалидам и многодетным семьям, подкрепляя слова делом.

Недавно Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) сообщил о возможности получить досрочно пенсионные выплаты. В ведомстве отметили, что такие меры приняты из-за длительных выходных в честь Дня защитника Отечества.