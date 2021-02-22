Саратовские школы и детские сады получат 130 миллионов рублей

Саратов, 22 февраля. Школы и детские сады города получат материальную помощь на общую сумму в 130 миллионов рублей. Таким образом, в образовательные учреждения в ближайшее время будут направлены денежные средства из расчета 2000 рублей на ребенка в год.

«Cпикер Госдумы Вячеслав Викторович Володин озвучил информацию о том, что им найдена часть средств в размере 130 млн рублей. Вторая аналогичная по объему часть финансирования будет изыскана в городском бюджете в несколько этапов, в ближайшую пятницу на заседании городской Думы депутатами будет рассмотрен данный вопрос. Кроме того, мной поручено провести работу по изысканию в бюджете тех средств, которые были выделены осенью прошлого года Вячеславом Викторовичем школам, но были направлены на противокоронавирусные мероприятия, несмотря на выделенное на эти цели дополнительное финансирование региону», — написал мэр Саратова Михаил Исаев в Instagram.

Учительница Валентина Савинова рассказала корреспонденту ФАН, что помощь очень пригодится ее школе. Она надеется, что деньги пойдут на обновление материальной базы.

«Отличные новости. Не знаю, как именно будут потрачены деньги, но у нас есть много слабых мест. Например, в спортивном зале оборудование откровенно устарело. Меня, как учителя физкультуры, данный вопрос интересует больше всего. Но куда бы именно не пошла помощь, мы очень рады», — рассказала учительница.

Ранее стало известно, что летом в Саратове построят первую снегоплавильную установку.