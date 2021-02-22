Энн Хэтэуэй поведала о борьбе за роль в «Дьявол носит Prada»

Лос-Анджелес, 22 февраля. Актриса Голливуда Энн Хэтэуэй призналась, что ей пришлось серьезно побороться за роль в картине «Дьявол носит Prada». Об этом она сообщила в эфире передачи Drag Race.

Когда на эфире артистку спросили о роли, за которую та «сражалась зубами», Хэтэуэй рассказала об одних запомнившихся пробах. Она пришла девятой на роль журналистки Андреи Сакс в фильме «Дьявол носит Prada», до нее в списке кастинга значились еще восемь талантливых актрис.

«Я была девятой на кастинге, но я получила роль. Держитесь за возможности и никогда не сдавайтесь», — подчеркнула оскароносная артистка.

Энн настолько желала получить роль, что оставляла на столе вице-президента студии Fox 2000 Pictures Карлы Хакен записку и чертила в саду призыв «Наймите меня». Настойчивость и креативность актрисы оказались полностью оправданны.

За всю карьеру Энн Хэтэуэй снялась в более чем 40 фильмах. Среди них известные «Как стать принцессой», «Дьявол носит Prada», «Интерстеллар», «Ведьмы». За роль в фильме-мюзикле «Отверженные» она получила сразу несколько престижных наград — «Оскар», «Золотой глобус», Премию Гильдии киноактеров США и BAFTA в категории «Лучшая женская роль второго плана». В 2019 году актриса получила свою звезду на «Аллее славы».

Почти пять лет назад актриса родила первенца от дизайнера ювелирных украшений Адама Шульмана. У обладательницы «Оскара» родился сын, которого счастливые родители назвали Джонатан Роузбэнкс Шульман. Мальчик появился на свет 24 марта 2016 года в Лос-Анджелесе.