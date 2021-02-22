Nord Stream 2 запросила разрешение на работу в водах ФРГ. События дня. ФАН-ТВ

Оператор «Северного потока — 2» подал в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) заявку на немедленное разрешение на строительство газопровода в водах Германии. В ведомстве подтвердили, что получили запрос, и добавили, что рассматривают его. Пока не сообщается, когда регулятор примет решение по заявке. Таким образом оператор отреагировал на жалобу немецких экологических организаций, которые ранее опротестовали выданное разрешение на строительство трубопровода в водах Германии, объяснив это тем, что регулятор якобы не учел доводы относительно охраны окружающей среды и климата.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начнет проверку самолетов Boeing 777 после того, как в небе над Денвером у одного из лайнеров отвалился двигатель и упал на жилой квартал. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Стива Диксона. Министерство транспорта Японии дало указание авиакомпаниям приостановить использование авиалайнеров Boeing 777. Инцидент произошел 20 февраля, когда лайнер United Airlines с 241 пассажиром на борту выполнял рейс из Денвера в Гонолулу. В ходе полета произошла авария двигателя, он отделился от корпуса самолета и упал на жилые кварталы. Воздушное судно вернулось в аэропорт Денвера, никто из пассажиров не пострадал.

Минобороны России в преддверии Дня защитника Отечества открыло на своем сайте историко-познавательный раздел «Антология 23 февраля» о героях военных лет. Спецпроект предлагает ознакомиться с публикациями газеты «Красная звезда» в номерах за 23 февраля четырех фронтовых лет с 1942 по 1945. Архивные документы рассказывают о подвигах бойцов и командиров в ходе боевых операций частей и соединений Красной Армии. Публикация архивных документов периода Великой Отечественной войны — это продолжение деятельности ведомства по охране и защите исторической правды.

МИД КНР обвинил Трампа в деградации отношений с Пекином

Деградация отношений между Китаем и США произошла по вине американского экс-президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И. Он также призвал Вашингтон нормализовать отношения с Пекином.

«Призываем США перестать очернять Коммунистическую партию Китая и политическую систему КНР, прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, а также перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете», — уточнил министр.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новая администрация рассмотрит целесообразность сохранения импортных пошлин на товары из Китая, введенных Трампом.