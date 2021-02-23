Олег Довганюк рассказал о женской военной службе в России 

Есть ли место в вооруженных силах для женщин и чем отличаются российские женские войска от иностранных, рассказал капитан первого ранга, глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Я считаю, что призывать женщин в армию не надо, у них и так все хорошо с мотивацией. Отмечу, практически все воинские специальности доступны для женщин. Не беру в расчет снайперов, которые со своей усидчивостью и глазомером сколько фашистов перестреляли во время войны. А так, связистки нужны конечно. Вместе с этим военные врачи и во время войны, и в мирное время помогают. Поэтому конечно, для женщин есть место в вооруженных силах. Лишь бы было желание», — отметил Олег Довганюк.

Он также рассказал, что на флоте служит много женщин.

«Но на военных кораблях и подводных лодках, женщины служить не могут, потому что, наверное, условия для них там еще не созданы. Но женщины работают на торговых кораблях и судах. А когда флоту сдают новые корабли, женщины, в том числе выходят в море, налаживают все оборудование там», — рассказал эксперт.

Наряду с этим капитан первого ранга рассказал, чем отличаются российские женские войска от иностранных.

«Я видел женщин английского и ирландского морского флота. Так вот, они на женщин не похожи. Когда они на верхней палубе таскают концы, то выглядят мужеподобными. Наши женщины другие. Но русские девушки заткнут за пояс любых других иностранных представительниц», — заявил специалист.

Олег Довганюк также подчеркнул, что байка «женщина на корабле к беде» не работает.

Ранее ФАН сообщал, силы Черноморского флота следят за американским кораблем USS Porter.