Ученые из Австрии научили чат-бот ставить диагноз по жалобам пользователей

Вена, 22 февраля. Австрийские ученые разработали компьютерную программу, которая с большой точностью определяет заболевание по описанным симптомам. Она даже способна распознать COVID-19.

Голосовой помощник говорит на 36 языках и определяет свыше 20 тысяч заболеваний. Создатели надеются использовать его возможности в борьбе с COVID-19 и снизить нагрузку на горячие линии. Чат-бот получил имя Симптома, передает газета «Известия».

Программу обучили находить COVID-19 на 30 подтвержденных примерах. Разработчики выделили группу ключевых симптомов для быстрой диагностики. Точность определения составила свыше 96%. Симптома может обнаруживать и другие болезни. Но некоторые ситуации требуют вызова скорой, поэтому при разговоре с искусственным интеллектом человек может только потерять время.

Еще один обученный чат-бот будет помогать медикам московских поликлиник собирать жалобы на самочувствие перед приемом. Всю полученную информацию загрузят в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему.