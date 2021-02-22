МИД Китая назвал виновника рекордного регресса отношений с США

Пекин, 22 февраля. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа довела китайско-американские отношения до наихудшего в истории уровня регресса. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И.

Правление республиканца, по мнению политика, сопровождалось исключительным курсом на реализацию собственных политических интересов, что сильно извратило путь республики в будущее и взаимодействие с ней. Дипломат заявил, что основываясь на своих предпочтениях власти Соединенных Штатов осуществили ряд попыток оказать давление и сдержать КНР. Предпринятые шаги обернулись деградацией двусторонних отношений.

«Для исправления ошибок и возвращения отношений на верный путь нам нужно разрушить стены ошибочных представлений, чтобы расчистить путь к знанию и пониманию Китая», — отметил он на церемонии открытия форума Ланьтин.

Ранее действующий глава Белого дома Джозеф Байден призвал Россию к устранению разногласий между странами. Он обратил внимание, что сложности сторон отличаются от существующих между Пекином и Вашингтоном. Однако они все также реальны, а потому требуют внимания, заключил демократ.