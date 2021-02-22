Американский врач назвала признаки эффективности вакцины от COVID-19

Вашингтон, 22 февраля. Эффективность прививки от коронавируса можно проверить тремя простыми способами. Так считает доктор Аманда Кон из Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США.

Первым признаком действенности вакцины является небольшая боль в месте укола. После введения препарата человек может испытывать слабость и упадок сил. Заключительным симптомом эффективности вакцины является повышение температуры тела до 37,1–38 градусов.

Медик считает, что наличие указанных признаков говорит о работе вакцины по укреплению организма. Длительность побочных эффектов составляет несколько дней, после чего человек приходит в нормальное состояние, говорится на странице центра в Twitter.

Вирусолог Александр Чепурнов ранее назвал подходящее время для вакцинации переболевшим COVID-19. Задуматься о прививке от коронавируса следует после снижения уровня антител в крови.