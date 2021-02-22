Долгожданное потепление напомнит россиянам о приближающейся весне

Москва, 22 февраля. Жители центра европейской части России скоро смогут сменить шубы на куртки. К концу этой недели здесь ожидается долгожданное потепление.

Уже в среду в центр европейской части России придет атлантический циклон. Как изменится погода, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Первый рабочий день после праздников принесет в Москву снегопад. Ожидается до пяти сантиметров осадков. Температура воздуха днем составит минус 10-12 градусов. В четверг будет гораздо теплее – до плюс четырех градусов. Тепло продержится в российской столице до конца недели.

Потепление, по данным «Российской газеты» ожидает и жителей Петербурга. Дневные температуры во второй половине недели могут дойти до плюс пяти градусов.

Синоптики ранее предупредили петербуржцев о мощном снегопаде на этих выходных. Высота снежного покрова, по их словам, может увеличиться до 50 см.