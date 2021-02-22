Финансист Гужиков назвал оптимальный размер «подушки безопасности» в России

Москва, 22 февраля. Финансовая подушка необходима для жизни в период поиска работы, для восстановления здоровья и в случае серьезных трат. Ее примерную сумму озвучили экономисты.

Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в размер накоплений россиян, поскольку поиск новой работы или восстановление после COVID-19 может затянуться на полгода и более, заметил основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков. Таким образом, по его мнению, финансовая подушка безопасности должна равняться шести-девяти среднемесячным доходам семьи, пишет агентство «Прайм».

Некоторые специалисты предполагают, что эта сумма должна быть значительно выше — до годового расхода семьи. По словам международного финансового консультанта FCP Financial Management Ltd Исаака Беккера, такие средства позволят не бояться внезапного увольнения.

Известный экономист Михаил Хазин, который ранее предсказывал России кризисы 1998 и 2008 годов, сообщил о скором появлении социально-экономических последствий «политики либералов». Как и Гужиков, Хазин порекомендовал задуматься о подушке безопасности.