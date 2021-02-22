Актриса Гусева чувственно станцевала с Папунаишвили на глазах у супруга

Москва, 22 февраля. Финалисты шоу «Танцы со звездами» Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили очаровали зрителей новыми номерами. Во время их выступлений в зале сидел супруг актрисы Владимир Абашкин.

Заключительное выступление артистов сопровождалось двумя танцевальными номерами. Для первого из них Гусева выбрала роскошное изумрудное платье. Зажигательное выступление 44-летней звезды не оставило равнодушными даже ее молодых коллег по шоу.

Второй танец отличался большей чувственностью и мелодичностью. Гусева вышла на сцену в струящемся пудровом платье и закружилась в объятиях Папунаишвили. Во время выступления партнер нежно целовал актрису в шею. Незадолго до проекта Папунаишвили развелся с женой, и шоу стало для него настоящей отдушиной.

После выступления артистов на сцену вышел телеведущий Андрей Малахов. Он заявил, что все это время в зале присутствовал муж актрисы — бизнесмен Владимир Абашкин. Предприниматель вышел к супруге и пожал руку ее партнеру по танцам.

«Конечно, два месяца смотреть, как Папунаишвили кружит жену. У вас железные нервы», — пошутил Малахов.

По итогам шоу Гусева смогла получить высокие оценки судей и заняла второе место в таблице результатов. Однако по итогам зрительского голосования Гусева и Папунаишвили заняли только третье место. Возглавили рейтинг Сергей Лазарев и Екатерина Осипова, а второе место досталось Давиду Манукяну и Дарье Палей.

Телеведущий Андрей Малахов выбрал необычный наряд для оглашения победителей шоу «Танцы со звездами». В качестве рубашки он надел атласную блузку с объемным бантом. Поклонники в шутку предположили, что он «стащил» наряд из шкафа своей супруги.