Ночной пожар унес жизнь 11-летнего мальчика в селе Сергеевка

Сергеевка, 22 февраля. Пожар охватил двухэтажный жилой дом в Хабаровском крае. Жертвой возгорания стал ребенок, еще двое несовершеннолетних пострадали в результате отравления продуктами горения.

Сигнал об инциденте поступил в экстренные службы в 01:18 по местному времени. Прибывшие на вызов первыми сотрудники 88 краевой пожарной части зафиксировали горение половины здания. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров, пламя уничтожило одну из квартир. В момент происшествия в доме находилась семья из пяти человек.

«Мать с отцом успели спасти через окно двух дочерей 2015 и 2019 годов рождения. Мужчина пытался найти сына..., но ему это не удалось из-за сильного дыма и огня», — говорится в заявлении ГУ МЧС России по региону.

По факту трагедии проводится проверка. В настоящее время продолжается работа по ликвидации последствий пожара и установлению всех обстоятельств случившегося.

Ранее мордовские пожарные спасли от смерти двоих детей. По данным МЧС, находившиеся в момент возгорания дома мальчики десяти и 11 лет получили ожоги. Пострадавшие госпитализированы, сейчас их жизнь вне опасности.