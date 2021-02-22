Посольство РФ поддержало решение США о высылке охранника концлагеря Бергера

Вашингтон, 22 февраля. Зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности. Об этом заявили в посольстве России в США.

Американская сторона экстрадировала в ФРГ 95-летнего Фридриха Бергера, который в годы Второй мировой войны служил охранником нацистского концлагеря Нойенгамме. Органы правосудия США заявили, что мужчина был «активным участником одной из самых темных страниц истории человечества».

«Мы приветствуем действия США по поиску нацистских преступников. Решение по делу Бергера показывает, что зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности», — говорится в сообщении посольства РФ в Twitter.

Бергер перебрался в США в 1959 году. Он жил в штате Теннесси и получал пенсию из бюджета ФРГ.

Ранее сообщалось, что передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Вологду. Посетителям предлагают окунуться в атмосферу 1940-х годов, в одном из восьми вагонов гости смогут побывать на месте заключенных, которых везут в концлагерь.