Причиной эвакуации детей из хабаровских школ стало сообщение о минировании

Хабаровск, 22 февраля. Сообщение об угрозе взрыва пришло в восемь общеобразовательных учреждений Хабаровска. Об этом сообщили на сайте местной администрации.

Начальник отдела общего образования Хабаровска Алексей Соболев рассказал, что предупреждение пришло в 08:00 по местному времени (01:00 мск). По этой причине занятия в школах № 29, 30, 32, 33, 39, 43, «Открытие» и «Правовой лицей» были отменены. Из вышеперечисленных учебных заведений было эвакуировано 3003 ученика и 223 сотрудника.

Некоторое время назад в полицию позвонил неизвестный и сообщил о минировании 25 школ в подмосковном Подольске. В ходе проверки информация о предполагаемой бомбе не подтвердилась.