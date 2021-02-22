Капитан первого ранга рассказал, как командными словами спасал военное кино в России

Что не так с российскими военными фильмами, и как их пытались спасти командными фразами, рассказал капитан первого ранга, глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Все советские фильмы и сейчас хочется пересматривать. Из последнего, понравился фильм «72 метра». Там более или менее показан патриотичный настрой. А все остальное даже, если снималось с хорошей задумкой, то исполнение этого было на достаточно плохом уровне», — сообщил Олег Довганюк.

Капитан первого ранга рассказал, что не так с российскими военными фильмами.

«Когда я заканчивал службу в ленинградской военно-морской базе, в Кронштадте снимали много фильмов о разных эпохах — и тридцатые года, и послевоенные времена — 50–60-е годы. Но там такая несуразица была, что было невозможно смотреть. Спросили бы хотя бы, как носятся погоны и форма, как звучат военные команды», — высказался капитан первого ранга.

По его словам, как-то раз фильм снимал Игорь Калёнов.

«Я посмотрел сценарий и спросил, неужели они хотят, чтобы командир так командовал подводной лодкой. Ведь он не может командовать ей как на базаре, потому что весь экипаж должен выполнять определенные команды. Тогда я подарил им книжку «Командные слова». Там были команды «на всплытие», «на погружение» и другие. Все это было там было расписано, потому что командир не может говорить отсебятину», — заявил специалист.

Потом, по его словам, сняли фильм, где невозможно понять, «то ли герой — врач анестезиолог или гинеколог, то ли он — командир подводной лодки». Поэтому уровень российских военных фильмов достаточно удручающий, отметил Олег Довганюк.

Ранее ФАН составил топ-10 российских фильмов ко Дню защитника Отечества.