Диетолог Нефедова посоветовала не есть шоколад с экзотическими добавками

Москва, 22 февраля. Самым полезным шоколадом считается горький. Подходящая начинка может сделать его более ценным продуктом, рассказала диетолог Наталья Нефедова.

Шоколад, по словам специалиста, стоит выбирать с ореховой начинкой. Она содержит полезные жиры и омегу-3, а горький шоколад — цинк, магний и теобромин. Такое сочетание хорошо сказывается на организме. А вот экзотические начинки особой пользы в себе не несут.

«Если это какое-то дешевое массовое производство, понятное дело, что это все ненатуральное — и лепестки роз, и имбирь. Просто добавлена вкусовая добавка. Лучше стараться снижать потребление таких продуктов», — цитирует Нефедову радио Sputnik.

Для человека съедать целую плитку шоколада в день не рекомендуется, так как она не только заменяет прием пищи, но и приводит к избытку килокалорий. Темный шоколад не рекомендуется запивать кофе или чаем, так как они не дают впитаться полезным металлам, заключила нутрициолог.

Американский врач Рид Колдуэлл ранее назвал смертельную дозу шоколада. «Сладкая смерть» может наступить, если съесть 40 кг молочного или 20 кг черного шоколада.