Водитель иномарки стал жертвой ДТП с микроавтобусом под Красноярском

Канск, 22 февраля. Смертельная авария с участием микроавтобуса произошла на трассе в Красноярском крае. В результате один человек погиб, еще десять пострадали.

Трагедия произошла в Богучанском районе на трассе Канск — Абан — Богучаны. По предварительной версии, малотоннажный грузовой автомобиль марки Toyota Hiace столкнулся с иномаркой Honda Orthia, которая двигалась по встречной полосе. От полученных при аварии травм водитель легковушки погиб на месте. Известно, что в момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности.

«Девять пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью, четверо из них госпитализированы. Госавтоинспекторами установлено, что у индивидуального предпринимателя имеется лицензия», — говорится в заявлении официальной группы Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю в «ВКонтакте».

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. На месте событий продолжается работа по установлению причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее жертвой ДТП с двумя локомотивами электропоездов едва не стал пожилой водитель Suzuki. У 60-летнего автолюбителя диагностированы ушибы, однако госпитализация ему не потребовалась.