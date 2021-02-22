Коронавирус вынудил власти региона Украины организовать блокпосты

Ивано-Франковск, 22 февраля. Из-за высокого количества случаев заражения коронавирусом Ивано-Франковскую область Украины оградили блокпостами.

Ивано-Франковская область Украины лидирует по количеству зараженных коронавирусной инфекцией в стране. На внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено установить контрольно-пропускные пункты. Пять из них работают круглые сутки, 11 постов — с 6:00 до 21:00. Полиция охваченного COVID-19 региона сообщает, что на постах будут дежурить медработники, полицейские и бойцы Национальной гвардии.

Украинское правительство усиливает режим карантина на западе страны из-за вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией. Вместе с тем министр здравоохранения Украины заявил, что в стране должна стартовать массовая вакцинация от COVID-19 препаратом от AstraZeneca.