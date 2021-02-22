Перенесшим COVID-19 посоветовали раз в два месяца проверять уровень антител

Москва, 22 февраля. Переболевшим COVID-19 людям нужно следить за уровнем антител в организме. Специальный анализ можно сдать сразу после болезни, а вот контролировать их число следует периодически.

Узнавать уровень антител можно раз в два месяца. Когда число антител приблизится к «серой зоне» или будет ниже, тогда можно сделать прививку от коронавируса, сообщил профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие», — отметил вирусолог.

В условиях пандемии коронавируса специалист посоветовал периодически делать прививку любой из зарегистрированных вакцин. А тем, кто уже переболел, хватит и одной дозы препарата, добавил Чепурнов.

Некоторые люди, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, продолжительное время чувствуют себя вялыми и уставшими. У них сохраняется отсутствие обоняния, проявляется кашель и боль в горле, рассказали ранее американские врачи.