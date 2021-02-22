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Критик Соседов посоветовал Пугачевой не появляться на публике

Критик Соседов посоветовал Пугачевой не появляться на публике

Москва, 22 февраля. Певица Алла Пугачева может спокойно ходить по улице, ее уже никто не узнает. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов на шоу «Эмпатия Манучи».

Примадонна уже давно не дает концертов и не отправляется в гастрольные туры. Единственное исключение она сделала на свой 70-летний юбилей и устроила большое шоу. Соседов тогда раскритиковал Пугачеву и за внешний вид, и за отсутствие былой энергетики. Сейчас он вновь подтвердил свои слова, заявив, что исполнительница с каждым годом становится скучнее.

«Пугачева — это бренд, а любой бренд включает некие элементы. Что такое Пугачева? Это рыжие волосы, это балахон, это выплеск, это энергия. Пугачева — это вовсе не прилизанные куделечки, тонкие ножки и «я не понимаю, где я стою, то ли я, то ли не я, не понимаю, что я пою». Это не Пугачева!» — заявил Соседов.

Последний концерт Примадонны был «сделанным», отметил музыкальный критик. Он оказался успешным, благодаря телевизионным трюкам. Большая часть песен была спета под фонограмму, а то, что транслировала со сцены Пугачева, звучало неубедительно. Он посоветовал Пугачевой перестать общаться с прессой и появляться на светских раутах

«Нельзя переживать свою славу. У Пугачевой теперь нет той славы, которая была. Сейчас она может запросто ходить по улице и ее никто не узнает», — добавил Соседов.

Косметолог Марта Орлова ранее перечислила процедуры, к которым, возможно, прибегла Алла Пугачева, чтобы сохранить красоту. Примадонна могла увеличить губы, сделать пластику лба, век и smas-лифтинг.

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