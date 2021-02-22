Овечкин принес победу «Вашингтону» в матче НХЛ против «Нью-Джерси»

Вашингтон, 22 февраля. «Вашингтон» одолел «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3. Победная шайба оказалась на счету россиянина Александра Овечкина.

Победными действиями в этой игре отличились еще два хоккеиста из России. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал голевую передачу, а форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев оформил один точный бросок по воротам соперника.

Недавно россияне Кузнецов и Овечкин хорошо сыграли против команды «Пингвинз» в НХЛ. Однако тот факт, что спортсмены поучаствовали во всех трех голах своей команды не помог им одержать победу. Тогда «Вашингтон» уступил сопернику со счетом 3:6.