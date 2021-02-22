Звезда «Кривого зеркала» Морозов признался в любви к путанам и кошкам

Москва, 22 февраля. Юморист Александр Морозов заявил, что состоял в отношениях с женщиной легкого поведения. Сейчас пара рассталась, но продолжает поддерживать дружеские отношения.

Артист не скрывает, что часто отдыхал в компании путан. Он любит проводить время с такими женщинами, так как считает их честными и искренними.

«Я люблю их, они очень честные. Например, на жену или девушку тратишь больше денег. У меня даже был роман с проституткой. Из Твери девка», — признался актер «Кривого зеркала» на своем YouTube-канале.

Возлюбленных связывал не только секс, но и простые бытовые чувства. Сейчас Морозов не состоит в отношениях, но до сих пор общается с бывшей избранницей. Иногда она приезжает к нему в гости в качестве друга. Артист отметил, что мечтает построить семью и обзавестись наследниками.

Кроме путан Морозов питает слабость к кошкам. Однажды у артиста был кот по кличке Мазик, который поддерживал шоумена во время его конфликтов с бывшей женой. Юморист часто разговаривал с котом и делился с ним своими переживаниями.

«Когда жена выгоняла меня из дома, я всю ночь сидел на скамейке под балконом, а Мазик прыгал ко мне вниз с третьего этажа. Он понимал, что мы поссорились с женой», — рассказал артист.

В начале февраля Александр Морозов сообщил трагическую новость о смерти одного из создателей программы «Кривое зеркало» Вячеслава Полейко. Юморист выразил соболезнования в связи со смертью товарища и попросил вспомнить о нем хорошим словом.