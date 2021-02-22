Самолеты Boeing 777 проверят на предмет неисправности после инцидента в США

Денвер, 22 февраля. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США инициировало срочную проверку некоторых самолетов Boeing 777 после возгорания двигателя лайнера в Колорадо.

Проверке подвергнутся воздушные судна Boeing 777 c двигателями Pratt & Whitney PW4000, говорится в заявлении от имени главы FAA Стива Диксона, размещенном в Twitter. Авиакомпания United Airlines по собственному желанию в целях предосторожности приостановила полеты 24 самолетов.

«Это, скорее всего, будет означать, что некоторые самолеты будут выведены из эксплуатации», — сообщается в публикации.

Двигатель пассажирского самолета Boeing 777 с 241 пассажиром на борту загорелся в воздухе. Часть обломков лайнера упала на жилые дома в Колорадо.