Капитан первого ранга рассказал, чем обменивались моряки СССР и США



Какие отношения были между военнослужащими морского флота СССР и США, рассказал капитан первого ранга, глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Во время военной службы с 1990 на 1991 год мы были в Индийском океане в Эфиопии, тогда она отделялась от Эритреи. Там же были наши противник и соперник — американский корабль, который вышел с нами на связь. Американцы предложили прислать подарки, которых у нас нет. Мы согласились. Тогда от американского корабля подошла шлюпка. Нам передали пакет, в котором лежала кока-кола, еще какая-то ерунда вместе с журналом «Hustler» с соответствующими картинками. Мы же им передали воблу в банках и сухари черные», — рассказал Олег Довганюк.

По его словам, газету «Правда» в ответ военнослужащие российского флота не передали, так как свежих номеров не было из-за долгого нахождения в море. Наряду с этим он отметил, что на подобном уровне общения «все получается профессионально, никаких агрессий до определенной команды».

Ранее ФАН сообщал, военный обозреватель рассказал о шантаже США при закупке оружия.