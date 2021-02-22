Второй импичмент не повлиял на уровень поддержки Трампа

Вашингтон, 22 февраля. Готовность поддержать бывшего президента США Дональда Трампа на следующих выборах главы государства выразили 59% избирателей-республиканцев.

Информацию предоставила газета USA Today по результатам социологического опроса, проведенного при поддержке Саффолкского университета. По данным исследования, еще 46% заявили, что готовы следовать за Трампом, если он продолжит заниматься политической деятельностью и создаст свою партию. Таким образом, даже второй импичмент не поспособствовал перемене настроений американских граждан, которые ранее были уверены в своем лидере.

Недавно экс-президент США был оправдан сенаторами в деле об импичменте. Трамп стал первым президентом в истории, которого дважды за один срок пытались отстранить от высшего государственного поста.