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Второй импичмент не повлиял на уровень поддержки Трампа

Второй импичмент не повлиял на уровень поддержки Трампа

Вашингтон, 22 февраля. Готовность поддержать бывшего президента США Дональда Трампа на следующих выборах главы государства выразили 59% избирателей-республиканцев.

Информацию предоставила газета USA Today по результатам социологического опроса, проведенного при поддержке Саффолкского университета. По данным исследования, еще 46% заявили, что готовы следовать за Трампом, если он продолжит заниматься политической деятельностью и создаст свою партию. Таким образом, даже второй импичмент не поспособствовал перемене настроений американских граждан, которые ранее были уверены в своем лидере.

Недавно экс-президент США был оправдан сенаторами в деле об импичменте. Трамп стал первым президентом в истории, которого дважды за один срок пытались отстранить от высшего государственного поста.

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