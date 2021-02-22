Биолог Попович оценила вероятность передачи COVID-19 от домашних питомцев

Москва, 22 февраля. Стопроцентных доказательств тому, что собаки и кошки могут заразить хозяина коронавирусом все еще нет, сказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Коронавирусы животных имеют отличия от человеческих инфекций. Заражение в 2019 году от летучей мыши произошло из-за того, что какой-то из промежуточных элементов цепи стал контагиозен для людей, поясняет биолог. Это был лишь возможный единичный случай.

Однако профессор вирусологии Александр Чепурнов полагает, что некая опасность заражения все же присутствует. Главными претендентами на распространение ученый назвал не кошек и собак, а хорьков и норок.

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи подтвердил, что домашние животные могут заразиться коронавирусом. Но фактов передачи инфекции людям выявлено не было, повторил он.