Великобритания перечислила условия для аннуляции мер против COVID-19

Лондон, 22 февраля. Британские власти подготовили план по выходу страны из общенационального карантина, действующего с 4 января. Каждый этап должен сопровождаться выполнением четырех ключевых условий.

Речь идет о существенном прогрессе в рамках масштабной прививочной кампании внутри населения и наличии достоверных сведений о сокращении числа жертв, а также госпитализированных, в результате использования вакцин. Кроме того, для отмены антикоронавирусных мер правительство должно убедиться в отсутствии угрозы перезагрузки системы здравоохранения на случай увеличения количества зараженных.

Неотъемлемую роль в вопросе аннуляции ограничений также играет распространение по миру новых штаммов коронавируса. Для их полного снятия необходимо отсутствие угрозы резкого изменения эпидемиологической ситуации.

«На каждом этапе мы будем принимать решения, основываясь на самых последних данных и проявлять осторожность, чтобы не свести на нет уже достигнутые успехи и не сделать бессмысленными жертвы», — заявил премьер-министр Борис Джонсон.

По состоянию на 20 февраля в Великобритании привились от коронавируса более 17,5 млн граждан. В общей сложности по всему миру процедуру вакцинации прошли свыше 200 млн человек.