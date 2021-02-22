Немецкие врачи спрогнозировали сроки ослабления пандемии COVID-19 в стране

Берлин, 22 февраля. Удачная прививочная кампания позволит Германии обуздать ситуацию с распространением коронавируса к осени 2021 года. Такой прогноз сделали немецкие специалисты.

Глава Междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины Германии Гернот Маркс в интервью изданию Augsburger Allgemein заявил, что для этого необходимо, чтобы вакцинацию прошло большинство категорий немецких граждан. В противном случае, по словам медика, начнут появляться новые мутации вируса SARS-CoV-2, что поспособствует началу следующей волны.

Недавно власти Германии продлили локдаун в стране. Жесткие ограничительные меры, введенные 2 ноября 2020 года будут действовать до 7 марта с небольшими ослаблениями.