В «Юнармии» рассказали, как иностранцам доказали сверхнадежность АК

Санкт-Петербург, 23 февраля. Почему автомат Калашникова вызывает большое уважение у иностранцев и как АК представляли иностранным делегациям, рассказал начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Санкт-Петербурга Игорь Коровин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Мне сам Калашников рассказывал, как в советское время АК презентовали иностранным делегациям. Когда приезжала иностранная делегация, всех сажали в автобус и везли на полигон. Автоматы привязывали к автобусу и тащили за собой по пыльной дороге, по приезде их заряжали и начинали стрельбу», — отметил Коровин.

По его словам, на иностранцев такая презентация оружия производила неизгладимое впечатление. Именно поэтому автомат Калашникова настолько популярен, объяснил эксперт. В его надежности, безопасности и качестве убедились на практике.

Руководитель отделов проектов и программного обеспечения регионального отделения «Юнармии» Санкт-Петербурга Андрей Щедрин заявил, что автомат Калашникова — «это международный тренд, это валюта».

Ранее ФАН сообщал, что популярность бренда «Калашников» за рубежом не вызывает вопросов.