Пожилой водитель едва не погиб при столкновении с двумя электричками в Чите

Атамановка, 22 февраля. ДТП с участием двух локомотивов электропоездов произошло на регулируемом железнодорожном переезде. Виновником аварии оказался пожилой водитель Suzuki.

Согласно предварительной версии, 60-летний житель Читинского района в 23:50 по местному времени нарушил правила проезда по железнодорожному переезду и допустил столкновение с движущимися в противоположном направлении электричками. В результате водитель чудом остался жив: у него диагностированы телесные повреждения, при этом госпитализация ему не потребовалась. Подробностями с места событий поделились очевидцы.

Ранее жертвами ДТП в Гусь-Хрустальном едва не стали шесть человек, в частности двое детей. Причины и обстоятельства инцидента продолжают устанавливать сотрудники правоохранительных органов.